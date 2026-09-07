Олег Іващенко розповів, скільки ще років Росія зможе вести війну проти України

Начальник Головного управління розвідки оцінив спроможності Росії щодо подальшого ведення війни проти України. За його даними, Росія зможе воювати ще приблизно два роки. Про це Олег Іващенко розповів в інтервʼю «Укрінформу», опублікованому у понеділок, 7 вересня.

За словами Олега Іващенка, зараз економічна ситуація в Росії значно гірша, ніж була на початку повномасштабного вторгнення. Це зумовлено нестачею трудових ресурсів, а також зростанням дефіциту федерального бюджету. Водночас, за словами Олега Іващенка, РФ має ще достатньо ресурсів для продовження війни проти України. Розвідка не виключає, що Росія зможе продовжити війну у 2027 та 2028 роках. Начальник ГУР наголосив, що для зниження спроможності Росії вести війну необхідний сильний санкційний тиск на країну-агресорку. Зокрема, він зауважив, що до Росії імпортується велика кількість деталей для виробництва зброї.

«Щоби цих ресурсів у Росії не було, потрібна спільна робота з партнерами. Санкції мають реально працювати. Ми розуміємо, з яких країн до Російської Федерації надходять електронна компонентна база, верстати, спеціальна хімія. З’являється багато компаній-прокладок, які завозять до Росії те, що потім працює на її воєнну машину проти нас», – наголосив Олег Іващенко.

Крім того, Олег Іващенко зауважив, що через падіння економіки Росії та суттєві втрати серед військових понад 60% людей уже не підтримують подальше ведення війни проти України. Однак Олег Іващенко не впевнений, що в РФ «сформується достатньо потужний протестний потенціал».

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Очільник ГУР також розповів, що наразі Кремль стикається з браком людського ресурсу для продовження бойових дій. Нестачу особового складу вже важко компенсувати набором людей за контрактами, тому росіяни активно залучають до армії іноземців, які часто потрапляють на фронт обманом.

«Сьогодні росіяни використовують іноземних громадян більш ніж із 40 країн, зокрема країн Центральної Азії, Африки та Латинської Америки. Переважно їх використовують у штурмових підрозділах. У перехопленнях самі росіяни називають їх «союзниками» і часто кидають попереду своїх військ. Частина цих людей потрапляє на війну через обман. Вони їдуть до Росії шукати заробіток, підписують контракти, інколи навіть не розуміючи, що саме підписують. Збройні сили України і наша розвідка таких військовослужбовців беруть у полон, тому ми бачимо цю ситуацію не тільки за документами чи перехопленнями», – розповів Олег Іващенко.

Нагадаємо, 6 вересня Володимир Зеленський провів у Києві перемовини зі спеціальними представниками президента США Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером, які перед візитом до України провели перемовини з Владіміром Путіним. Після зустрічі з Кушнером та Віткоффом президент України розповів, що, ймовірно, війна продовжиться і взимку. Він також повідомив, що Росія не відмовляється від планів щодо окупації всієї території Донбасу.