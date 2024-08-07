Петро Шургай працює в Ярмолинецькій селищній раді з 2021 року

Суд виніс вирок начальнику відділу комунальної власності, містобудування та архітектури, житлово-комунального господарства та благоустрою апарату Ярмолинецької селищної ради Петру Шургаю за вимагання й отримання 7800 доларів хабара від місцевого підприємця. За скоєне обвинувачений сплатитить 316 тис. грн штрафу, а також 100 тис. грн – на ЗСУ.

Як йдеться у вироку суду від 2 серпня, Петро Шургай працював начальником відділу комунальної власності, містобудування та архітектури, житлово-комунального господарства та благоустрою Ярмолинецької селищної ради з березня 2021 року. Згідно з даними слідства, у квітні й травні 2024 року посадовець отримав 7800 доларів і 8000 грн хабара від підприємця за здійснення впливу на селищного голову та членів виконавчого комітету щодо дозволу встановити батут на чотири місяці у центральному парку відпочинку в селищі Ярмолинці.

Під час судового розгляду справи Петро Шургай уклав із прокурором угоду про визнання своєї винуватості.

Суддя Вадим Мазурчак визнав посадовця винним за ч. 2 ст. 369-2 ККУ (прийняття пропозиції та отримання неправомірної вигоди службовою особою) й призначив 316 693 грн штрафу. Крім того, обвинувачений зобов’язаний переказати 100 тис. грн на підтримку Збройних сил України. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.