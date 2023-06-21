Посадовцеві загрожує до 9 років ув'язнення

Начальник одного із районних відділів Центру пробації на Закарпатті за 6 тис. доларів пообіцяв двом ухилянтам вивезти їх за кордон, оминаючи пункти пропуску. Посадовця, його спільника та ухилянтів затримали прикордонники, коли ті йшли через ліс у сторону Словаччини, повідомила прес-служба ДБР у середу, 21 червня.

Начальник районного відділу Центру пробації спробував нажитися на незаконному переправленні через кордон чоловіків призовного віку. За даними ДБР, посадовець та його спільник знайшли двох чоловіків, які хотіли нелегально перетнути кордон. Вони пообіцяли ухилянтам за 3 тис. доларів з кожного переправити їх до Словаччини, оминаючи пункти пропуску на кордоні.

Зловмисники привезли ухилянтів до кордону в Закарпатській області та спробували провести їх через ліс до Словаччини, проте усіх затримали прикордонники.

Посадовцю органу виконання покарань вже повідомлено про підозру в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон. Його спільник отримав таку ж підозру ще раніше. Обом загрожує до дев'яти років позбавлення волі. Суд вже обрав посадовцю запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави.