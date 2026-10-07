Начальник рентгенкабінету одержав хабар в службовому кабінеті

Поліцейські спільно зі спецпрокурорами у сфері оборони затримали на хабарі начальника пересувного рентгенівського кабінету клініки амбулаторно-поліклінічної допомоги військово-медичного клінічного центру Західного регіону. За версією слідства, він одержав гроші від солдата за видачу довідки про наявність захворювань для визнання обмежено придатним до служби.

Як зазначається в ухвалі Галицького районного суду Львова, у липні 2026 року у службовому кабінеті клініки амбулаторно-поліклінічної допомоги військово-медичного клінічного центру Західного регіону, що вул. Пстрака у Львові, начальник рентгенівського кабінету повідомив пацієнту – солдатові військової частини – про необхідність проходження додаткових обстежень. При цьому лікар зазначив, що питання, пов’язані з подальшими обстеженнями, необхідно обговорити за межами поліклініки, а саме в ресторані «Святослав» у Винниках.

Під час зустрічі в ресторані лікар повідомив солдатові, що проходження додаткових лабораторних обстежень є платним та коштує 4500 грн. Солдат погодився пройти обстеження за оплату.

Коли солдат прибув у поліклініку лікар висловив вимогу про надання йому неправомірної вигоди у розмірі 1000 доларів за видачу медичної довідки, яка підтверджуватиме наявність захворювання та в подальшому стане підставою для рішення ВЛК щодо визнання останнього обмежено придатним до військової служби, тобто придатним тільки до служби у частинах забезпечення. При цьому лікар продемонстрував розмір неправомірної вигоди жестами рук.

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30 липня солдат передав лікарю 1000 доларів імітаційними купюрами в його службовому кабінеті. Лікар переклав гроші в тумбочку під своїм робочим столом. Після передачі грошей лікаря затримали. Йому оголосили підозру в зловживанні впливом (ч. 3 ст. 369-2 ККУ). Суд обрав затриманому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави у розмірі 66,5 тис. грн.