Керівницею Волинської податкової Світлана Савчук стала в квітні 2016 року. Її звільнили 31 січня 2022 року

Екс-керівниця Волинської податкової Світлана Савчук через суд домоглася поновлення на посаді. Також податкова повинна заплатити їй 302,1 тис. грн за час вимушеного прогулу. Відомо, що податківці подавали апеляцію, щоб оскаржити це рішення, але скаргу поки залишили без руху, оскільки вони не сплатили судового збору.

Рішення про поновлення Оксани Савчук на роботі Волинський окружний адмінсуд прийняв 8 серпня, повідомляє «Сила правди». У позові жінка вимагала визнати протиправним наказ про її звільнення, поновити її на посаді начальниці головного управління Волинської податкової, виплатити їй заборговану зарплату та гроші за час вимушеного прогулу.

Позивачка зазначила, що заяву про звільнення вона написала під тиском з боку керівництва без дати і під диктовку. Їй пояснили, що така заява є виявом довіри та надає гарантію керівникам ДПС. В результаті її звільнили 31 січня начебто за згодою сторін. Зазначимо, що Світлану Савчук призначили на цю посаду в квітні 2016 року.

Суд звернув увагу на те, що у заяві Світлана Савчук просила звільнити її 1 лютого, а натомість її звільнили ще 31 січня. «Наведене свідчить про недосягнення згоди позивачем та відповідачем про основну умову звільнення за угодою сторін: строк припинення трудового договору, а відтак, про незаконність наказу від 31.01.2022 про звільнення», – йдеться у рішенні суду.

Суддя Фелікс Волдінер не задовольнив вимогу про виплату заборгованих 66 тис. грн заплати, оскільки за офіційними джерелами така заборгованість відсутня. Але він постановив заплатити їй середній заробіток за шість місяців вимушеного прогулу. Сумарно йдеться про 302,1 тис. грн.

Наразі рішення не набрало законної сили, його можна оскаржити. Державна податкова служба вже подала апеляцію. Щоправда, Восьмий апеляційний адміністративний суд поки залишив її без руху, оскільки податківці вчасно не сплатили судового збору.