У Києві офіційно підняли синьо-жовтий стяг

Президент Володимир Зеленський взяв участь в урочистому заході з нагоди Дня Державного Прапора України. Глава держави привітав українців зі святом й наголосив, що Україна захистить свою незалежність.

«Сьогодні ми, як завжди, напередодні нашого Дня Незалежності України, вшановуємо українські національні кольори – наш прапор, який веде український народ крізь історію протягом століть. Ми об'єднані цими кольорами, ми об'єднані цим стягом із багатьма поколіннями українців, які бились заради України, які звільняли від загарбників нашу землю, які мріяли про незалежну Україну і творили нашу національну державність», – сказав президент.

Зеленський наголосив, що в цій війні українці відвойовують право на справедливість. Відтак злочинці, які прийшли зруйнувати Україну, «точно матимуть руїни у себе вдома».

«Ми зараз у цій війні в першу чергу відвойовуємо для України, українців саме право на справедливість, на своє. На свою свободу, на свою національну гідність, на свою безпеку, на свою власну державу. І на те, що злочинці, які прийшли зруйнувати Україну, які принесли руїни саме в наш дім, точно матимуть руїни у себе вдома», – заявив глава держави.

Володимир Зеленський зазначив, що українці витискають зі своїх територій окупанта і не дадуть «спокою його триколорам».

«Маємо відбудувати Україну, наш дім, після цієї війни. Щоб наш український синьо-жовтий майорів так, як на це заслуговує Україна – над гордою землею та посеред безпечного, вільного та європейського життя. Слава усім, хто воює та працює заради України. Вічна вдячність усім героям різних часів, які боролися заради України. Слава Україні!» – підсумував він.

«Згідно з Конституцією України, державними символами України є Державний Прапор України, Державний Герб України і Державний Гімн України. Державний Прапор України – стяг із двох рівновеликих горизонтальних смуг синього і жовтого кольорів. Стяг, під яким творилася і твориться новітня історія нашої України. Стяг, під яким наші воїни героїчно боронять нашу землю від російської навали. І під яким ми неодмінно відсвяткуємо нашу перемогу», – ідеться у відео.

Зазначимо, історія синьо-жовтого стяга як державного символу почалася від затвердження постанови Верховної ради України від 28 січня 1992 року. День Державного Прапора в Україні відзначають щороку 23 серпня, починаючи з 2004 року.