Надія Савченко влаштувалася ведучою на телеканал ZІК

Савченко більше не безробітна і знайшла нове місце на телебаченні

Колишня народна депутатка України Надія Савченко буде вести телепередачу на каналі ZIK. Анонс програми опубліковано на каналі ZIK в YouTube.

У ролику йдеться, що Савченко стане ведучою програми «Коментатор. Верховна Рада з інсайтом», в якій колишня депутатка обіцяє розкрити «секрети парламенту».

«Я перебуваю тут для вас, українці, щоб розповісти вам секрети Верховної Ради - що відбувається під позакулуарних розмовах, як у вас крадуться гроші з вашого бюджету, як приймаються злочинні для українців закони», – звернулася Савченко до телеглядачів.

відео телеканалу ZIK

Савченко також наголосила, що хоче, щоб українці знали свої права і розуміли, що ми українці. Крім того, вона прагне того, щоб жителі України могли захистити свої права.

Зазначимо, що телевізійна кар’єра для Надії Савченко не нова. У минулому вона вже була ведучою ток-шоу на каналі Євгена Мураєва NewsOne. Таке шоу на каналі також вели Ігор Гужва, Вадим Рабинович, екс-регіоналка Ганна Герман.

Як інформував ZAXID.NET, на позачергових виборах в Раду Надія Савченко балотувалася в найменшому прифронтовому окрузі №51 в Донецькій області і набрала всього вісім голосів (1,20%) і не змогла переобратися в парламент. У 2014 році Савченко була першим номером виборчого списку «Батьківщини».

До слова, у червні телеканал ZIK перейшов під контроль соратника Віктора Медведчука Тараса Козака. Козак довгий час працював в податкових органах. У 2005-2010 роках був заступником голови Державної митної служби. Потім пішов в політику, і в 2014-му обрався до парламенту від «Опозиційного блоку». Після цього з телеканалу почали йти журналісти.