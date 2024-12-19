Дмитро Микиша вийшов з фракції «Слуга Народу»

У четвер, 19 грудня, народний депутат IX скликання Дмитро Микиша повідомив, що виходить з фракції «Слуга Народу». Відповідне повідомлення нардеп опублікував на своїй Facebook-сторінці.

«Де-факто я не в ній з 2021 року. Тепер де-юре! Одразу відповім над можливі запитання про вихід із партії: ніколи не був членом партії “Слуга Народу”!», – написав Дмитро Микиша.

Подробиці щодо рішення покинути фракцію Дмитро Микиша пообіцяв розповісти згодом. Він також повідомив, що не планує складати мандат.

«29 серпня 2019 року я склав присягу на вірність народу України. Служу народу України, державі і буду продовжувати. Тому ніякі мандати я складати не збираюсь, а от з фракції “Слуга Народу” я вийшов. Скажімо так, зітхнув з полегшенням», – заявив Дмитро Микиша.

Як розповів нардеп Ярослав Железняк, Дмитро Микиша є мажоритарником – членом групи «Розумна політика» Дмитра Разумкова. Тепер, за словами Ярослава Железняка, у коаліції залишилось 232 людини.

Додамо, що у вересні 2023 року Дмитро Микиша голосував проти відкриття е-декларацій. Згодом він пояснив своє рішення тим, що інформація з декларацій може бути використана росіянами, що вплине на безпеку громадян.

Що відомо про Дмитра Микишу

Дмитро Микиша народився 4 вересня 1985 року у місті Мерефа Харківської області. Закінчив Українську державну академію залізничного транспорту та здобув спеціальність «Організація перевезень та управління на транспорті»). У 2017 році закінчив Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при президентові України (спеціальність «Державне управління»).

З 2009 року Дмитро Микиша працював на залізничній станції Відокремленого підрозділу «Харківська дирекція залізничних перевезень» Державного підприємства «Південна залізниця». Спочатку запасним чергововим, а потім черговим по залізничній станції. З 2015 року обіймав посаду заступника міського голови Мереф'янської міської ради з питань діяльності виконавчих органів ради. З 2019 року є народним депутатом ІХ скликання Верховної Ради.

У 2021 році нардеп увійшов до міжфракційного об’єднання Дмитра Разумкова «Розумна політика» та очолив Харківський обласний підрозділ ГО «Команда Разумкова».