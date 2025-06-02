Анна Колісник подала заяву про складання мандату ще в травні

Народна депутатка від головуючої партії «Слуга народу» Анна Колісник подала заяву про складання мандату. Її відставку прийняв регламентний комітет, про що йдеться в його рішенні від 2 червня.

За даними комітету, Анна Колісник подала заяву про складання мандату 12 травня 2025 року. Рішення про її відставку внесуть на розгляд Верховної Ради та рекомендуватимуть його ухвалити.

За даними руху «Чесно», Анна Колісник з березня 2025 року не з’являлася на жодному із засідань Верховної Ради з березня. Місце депутатки можуть зайняти Дмитро Слинько або скандальний власник вже заблокованого телеграм-каналу «Джокер» Роман Кравець.

Що відомо про Анну Колісник

Анна Колісник народилася 24 жовтня 1994 року на Сумщині. До парламенту обралася у 2019 році за списками партії «Слуга народу», де займала 94 номер. До своєї політичної кар’єри Колісник працювала судовою експерткою в Харківському науково-дослідному експертно-криміналістичному центрі МВС України. Після обрання нардепка працювала у складі комітету з питань фінансів, податкової та митної політики.

У 2021 році Анна Колісник потрапила у скандал через листування під час засідання Верховної Ради. Так, журналісти помітили, що під час виступу тодішнього головнокомандувача ЗСУ Руслана Хомчака нардепка написала, що «потрібно валити з цієї країни». За словами самої Колісник, вона обговорювала поїздку на відпочинок на травневі свята.

Того ж року НАЗК виявило у декларації нардепки недостовірні відомості на понад 4,4 млн грн. За інформацією НАБУ, народна депутатка не внесла до декларації про майно й доходи за 2020 рік відомості про оренду (володіння) двох квартир у Києві, частки у нежитловому приміщенні у Харкові та автівки.

Вже у 2022 році Анні Колісник повідомили про підозру у недостовірному декларуванні. Справу скерували до суду, проте 2023 року ВАКС закрив кримінальне провадження, водночас оштрафувавши Колісник за те, що вона пропустила засідання суду.