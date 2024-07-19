З партії «Слуга народу» жінка вийшла восени 2022 року

Народна депутатка Юлія Яцик вийшла з фракції «Слуга народу» з третьої спроби. Раніше її заяви не погоджували. Про вихід нардепки з фракції повідомив у п’ятницю, 19 липня, депутат Ярослав Железняк.

Сама Юлія Яцик повідомила у коментарі депутату Олексію Гончаренку, що вже подавала заяви на вихід із фракції у 2020 та 2023 роках, проте їх не задовольнили. Третя спроба на вихід з об’єднання стала успішною, і політикиня пройшла всі процедури погодження.

За словами Юлії Яцик, вона була тією депутаткою у фракції, яка порушувала питання розкрадання гуманітарної допомоги, які «не подобалися Офісу Президента». Жінка заявила, що щодо законодавчих процесів займає «власну позицію».

«У мене є власна думка з приводу законопроєктів, я їх вивчаю і не голосую за вказівкою», – повідомила Яцик.

Як зазначає Юлія Яцик, з партії «Слуга народу» вона вийшла восени 2022 року.

Наразі у фракції залишилося 233 нардепи. Для переважної більшості у парламенті необхідно мати 231 депутата, тож в разі виходу ще кількох нардепів «Слуга народу» може втратити беззаперечну більшість.