Виступаючи на засіданні міністрів оборони Європейського Союзу, Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг згадав і російську агресію, заявивши, що частина військ біля кордонів з Україною досі залишаються на місці. Про це йдеться у повідомленні на сайті НАТО.

Генеральний секретар заявив, що Росія вивела частину військ з кордону України, але в регіоні залишаються десятки тисяч.

«В цілому, присутність Росії залишається значною, і зараз в Україні та навколо неї є набагато більше російських військ, ніж до недавнього зростання напруженості», – сказав він.

Також секретар вітає заяву ЄС про включення Канади, Норвегії та США до проектів PESCO щодо військової мобільності, що дозволить військам швидше рухатись по Європі.

У свою чергу, в ЄС заявили, що після оголошення про відведення військ від кордону з Україною Росія повинна здійснити конкретні дії на місцях, у тому числі відвести техніку.

«Нещодавнє оголошення Росією про відведення військ від кордону з Україною стало першим кроком у правильному напрямку, але за ним мають настати подальші конкретні дії на місцях, включаючи відведення техніки», – йдеться у заяві.

У Євросоюзі вкотре закликали РФ виконати рекомендації відповідно до Віденського документа, висловлені державами-учасницями ОБСЄ на спільному засіданні Постійної ради та Форуму безпекового співробітництва 14 квітня.

При цьому нагадується, що російська агресія на сході України та незаконна анексія Криму вже понад 7 років становлять головну загрозу для європейського безпекового порядку.