Найбільшу частину сил у запланованих навчаннях Cold Responce 2022 складатимуть США та Велика Британія

НАТО проведе масштабні військові навчання за Північним полярним колом – Cold Responce 2022. У них братимуть участь 35 тис. військових з 28 країн.

Військові маневри відбудуться у березні 2022 року. Більшість заходів відбуватимуться на півночі Норвегії, а найбільшу частину союзних сил у цих навчаннях складатимуть США та Велика Британія, пише High North News. Зокрема, у них візьмуть участь британський авіаносець HMS Prince of Wales та американський USS Harry S. Truman.

Cold Response – це серія військових навчань під керівництвом Норвегії, які організовуються раз на два роки із союзниками та країнами-партнерами НАТО. Цього року навчання також будуть удвічі більшими за минулі, які відбулися у 2020 році. Тоді було задіяно 16 тис. солдатів з десяти країн.

Наразі відомо, що крім США і Великої Британії, у маневрах візьмуть участь Канада, Данія, Франція, Бельгія, Нідерланди, Італія, Греція, Туреччина, Німеччина, Іспанія, Польща, Чехія, Угорщина, Естонія, Латвія, Литва, Румунія, Словенія, Хорватія, Чорногорія та Північна Македонія. Свої сили також відправлять і країни-партнери – Фінляндія та Швеція.