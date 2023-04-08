Загалом у навчаннях братимуть участь 220 літаків 23-х типів

Країни-члени Північноатлантичного альянсу проведуть найбільші авіаційні навчання у своїй історії під головуванням Німеччини. Про це повідомляється на сайті Нацгвардії США, пише «Укрінформ».

Зазначається, що багатонаціональні навчання під керівництвом Німеччини будуть зосереджені на польових тренуваннях оперативного і тактичного рівнів. Вони триватимуть з 12 по 23 червня.

«Air Defender ’23 стратегічно об’єднує Сполучені Штати та Німеччину», – сказав під час пресконференції у посольстві Німеччини у Вашингтоні Майкл Ентоні Лог, генерал-лейтенант Військово-повітряних сил США.

За його словами, навчання перевірять не лише оперативну сумісність військ для спільної роботи, але й здатність коаліції швидко розгортати та використовувати повітряні сили.

Загалом у навчаннях братимуть участь 220 літаків 23-х типів. Air Defender ’23 стануть найбільшими навчаннями з розгортання ВПС з моменту заснування НАТО в 1949 році. Літаки тренуватимуться у повітряному просторі Німеччини. Окрім Німеччини та США, участь у них візьмуть 22 країни-союзниці.

Зауважимо, що Defender 23 – це багатонаціональні спільні навчання під керівництвом Європейського командування США (EUCOM), спрямовані на підвищення готовності та оперативної сумісності між союзниками та партнерами США та НАТО.

Цьогоріч вони відбуватимуться з 22 квітня по 23 червня. Очікується, що в них візьмуть участь майже 9000 американських військових.

Як повідомляє Міністерство оборони США, ці щорічні навчання, які триватимуть два місяці, зосереджені на стратегічному розгортанні Збройних сил США, використанні готових запасів армії та оперативної сумісності з європейськими союзниками та партнерами.

Навчання Defender 23 проводяться під керівництвом Армії США в Європі та Африці та плануються з 2021 року. Навчання покликані продемонструвати здатність американських військ до швидкого розгортання боєготових військ та обладнання, щоб забезпечити гарантії союзникам та стримування тих, хто може загрожувати миру в Європі та захистити континент від агресії. Навчання також демонструють відданість європейських країн збільшенню масштабу, спроможності та оперативної сумісності своїх власних військ.