Військовослужбовець Національної гвардії Віталій Марків

Військовослужбовець Національної гвардії Віталій Марків вже повернувся на службу до лав структури. Про це повідомив директор департаменту комунікації Міністерства внутрішніх справ Артем Шевченко.

«Нині він (Марків — ред.) повернувся на службу до Національної гвардії України і зі своїм захистом готується до касаційного розгляду своєї справи вже у Римі. Боротьба триває», — написав Шевченко.

Він окремо нагадав, що рівно 7 років тому, 24 травня 2014 року, у так званий день тиші перед днем голосування на дочасних виборах президента України під час бойових дій у Слов'янську, захопленому російськими терористами ексофіцера ФСБ Ігоря Гіркіна (Стрелкова), внаслідок ураження уламками мін 120 мм загинули громадянин Італії фоторепортер Андреа Роккеллі та його перекладач громадянин РФ Андрій Миронов.

Шевченко уточнив, що італієць Роккеллі і росіянин Миронов стали першими іноземними журналістами, які загинули внаслідок бойових дій на Донбасі.

Нагадаємо, генпрокуратура Італії подала скаргу на рішення італійського Апеляційного суду щодо нацгвардійця Марківа, якого звинувачували в причетності до загибелі Андреа Роккеллі на Донбасі у 2014 році.

Старший сержант Національної гвардії України Віталій Марків відбував покарання у в’язниці поблизу італійського Мілана після того, як у липні минулого року суд першої інстанції засудив його до 24 років ув’язнення за нібито причетність до загибелі італійського фотокореспондента Андреа Роккеллі та перекладача, росіянина Андрія Миронова, в травні 2014 року в районі Слов’янська Донецької області.

Марків перебував під вартою від дня арешту в Болоньї 30 червня 2017 року. 3 листопада 2020 року Апеляційний суд Мілана виправдав Марківа і звільнив його з в’язниці.