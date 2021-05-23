3 листопада 2020 року Апеляційний суд Мілана виправдав Марківа і звільнив його з в’язниці

Генпрокуратура Італії подала скаргу на рішення італійського Апеляційного суду щодо нацгвардійця Віталія Марківа, якого звинувачували в причетності до загибелі Андреа Роккеллі на Донбасі у 2014 році. Оскарження сам Марків підтвердив у коментарі «Суспільному».

За словами нацгвардійця, точна дата засідання Касаційного суду Італії невідома, але воно, ймовірно, відбудеться восени 2021 року. Наразі італійські та українські адвокати Марківа готуються до процесу.

«Війну ще не виграно, виграно тільки битву», – зазначив Марків «Суспільному».

Таким чином, це вже друга касаційна скарга. Першу наприкінці березня подала сім’я фотографа Андреа Роккеллі.

Крім того, за словами Олеся Городецького, 24 травня італійська асоціація Articolo 21, яка займається захистом прав журналістів, планує провести онлайн-захід, присвячений Роккеллі.

В анонсі заходу, зокрема, зазначено: «У прицілі українських мінометів разом із журналістами були також свобода преси та наше право бути поінформованими».

Нагадаємо, старший сержант Національної гвардії України Віталій Марків відбував покарання у в’язниці поблизу італійського Мілана після того, як у липні минулого року суд першої інстанції засудив його до 24 років ув’язнення за нібито причетність до загибелі італійського фотокореспондента Андреа Роккеллі та перекладача, росіянина Андрія Миронова, в травні 2014 року в районі Слов’янська Донецької області.

Марків перебував під вартою від дня арешту в Болоньї 30 червня 2017 року. 3 листопада 2020 року Апеляційний суд Мілана виправдав Марківа і звільнив його з в’язниці.