У НВМК прокоментували провали ґрунту на могилах

Національне військове меморіальне кладовище на Київщині заявило, що провали ґрунту на могилах є наслідком природного ущільнення ґрунту після поховання. Так у держустанові прокоментували повідомлення Київського еколого-культурного центру про масштабні руйнування на кладовищі після зливи. Відповідну заяву НВМК опублікувало у неділю, 5 липня, на своїй фейсбук-сторінці.

3 та 4 липня громадська природоохоронна організація Київський еколого-культурний центр поширила два відео. КЕКЦ заявив, що після зливи на Національному військовому меморіальному кладовищі сталися масштабні руйнування: розмило насипні дороги, місцями провалився асфальт, а також утворилися провали ґрунту безпосередньо на місцях поховання.

«Це вже складно назвати "звичайним просіданням могил". Видно, що це не просто осідання ґрунту, а вимивання насипного шару, яким штучно піднімали цю ділянку. І найважливіше: найбільші проблеми з’явилися саме там, де гідрологи попереджали про ризики через неефективний водовідвід і дренаж. Одна сильна злива показала те, про що громада, гідрологи, екологи й фахівці говорили давно: місце для НВМК обране з грубим ігноруванням природних умов. Воно непридатне для кладовища», – йдеться в описі до відео.

Водночас НВМК заперечило розмивання місць поховань. У держустанові заявили, що йдеться про природний процес – просідання ґрунту.

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«Природне просідання ґрунту відбувається виключно в межах ділянки поховання, де здійснювалося традиційне поховання і триває природне ущільнення ґрунту. Тимчасові намогильні споруди при цьому залишаються у правильному положенні, що підтверджує: йдеться саме про природне просідання ґрунту, а не про розмивання місць поховань», – заявили у НВМК.

У НВМК стверджують, що після поховання ґрунт осідає поступово. Залежно від його типу, погодних умов і часу цей процес може тривати від кількох місяців до кількох років.

«Саме тому після поховання встановлюються тимчасові намогильні споруди, а постійні встановлюють орієнтовно через рік – після завершення природного ущільнення ґрунту», – йдеться у повідомленні НВМК.

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Там також наголосили, що зазвичай наслідки просідання ґрунту на могилах усувають родичі похованих. Однак на Національному військовому меморіальному кладовищі догляд за могилами забезпечує держава.

«Щиро перепрошуємо рідних, побратимів і посестер полеглих захисників і захисниць України за занепокоєння, яке могли викликати поширені матеріали. Одразу після завершення інтенсивних опадів працівники кладовища розпочали роботи з усунення наслідків природного просідання ґрунту, які наразі тривають», – написали у НВМК.

Проте розмиті дороги та руйнування асфальту на території кладовища у НВМК не прокоментували.

Будівництво Національного військового меморіального кладовища

Жителі села Мархалівка, поблизу якого розташоване Національне військове меморіальне кладовище, виступили проти його будівництво. За словами місцевих мешканців, облаштування кладовища може вплинути на поверхневі води. Крім того, вони висловлювали занепокоєння, що через високий рівень ґрунтових вод могили можуть руйнуватися.

8 грудня 2023 року Верховна Рада проголосувала у другому читання та в цілому за будівництво та експлуатацію Національного військового меморіального кладовища. 29 серпня 2025 року відкрили першу частину меморіалу та здійснили перші поховання. Участь у події взяли президент Володимир Зеленський, спікер парламенту Руслан Стефанчук, тодішній міністр оборони Денис Шмигаль та міністерка у справах ветеранів Наталія Калмикова. Тоді заявлялось, що кладовище має 6 тис. місць для поховань.

У січні 2026 року Верховний Суд визнав незаконною передачу ділянки Мархалівського лісу у Київській області державній установі «Національне військове меморіальне кладовище» (НВМК).Верховний Суд підтвердив рішення двох попередніх інстанцій: Київського окружного адміністративного та Шостого апеляційного адміністративного судів.