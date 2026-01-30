Верховний Суд скасував передачу ділянки під Києвом під будівницвто Національного військового кладовища

Верховний Суд визнав незаконною передачу ділянки Мархалівського лісу у Київській області державній установі «Національне військове меморіальне кладовище» (НВМК). Про це у пʼятницю, 30 січня, повідомили «Інтерфакс-Україна» та громадська організація «Мархалівка. Підтримка» з посиланням на рішення суду.

Верховний Суд підтвердив рішення двох попередніх інстанцій: Київського окружного адміністративного та Шостого апеляційного адміністративного судів.

Раніше жителі села Мархалівка, біля якого розташоване Національне військове кладовище, протестували проти його будівництва. Селяни наголошували, що облаштування кладовища вплине на місцеві поверхневі води. Крім того, могили можуть руйнуватися водою, оскільки поховання здійснюватимуться на місцевості з високим рівнем ґрунтових вод. Тому громадська організація «Мархалівка. Підтримка» подала позов проти Київської обласної військової адміністрації та вимагала скасувати передачу ділянки під будівництво військового кладовища. Позивачі наголошували, що територія входить до Смарагдової мережі та охороняється українським законодавством, а також європейськими конвенціями та директивами. Верховний Суд підтвердив незаконність передачі зазначеної ділянки.

«Верховний Суд констатує, що Київська обласна військова адміністрація, не мала правових підстав для зміни цільового призначення земельної ділянки з кадастровим номером 3222481200:05:002:0457 площею 258,7298 га та, відповідно, для передачі її у користування ДУ "Національне військове меморіальне кладовище", а суди попередніх інстанцій дійшли обґрунтованого висновку про наявність підстав для визнання протиправними та скасування пунктів 2-5 розпорядження від 14.03.2024 №275», – цитує «Інтерфакс-Україна» рішення Верховного Суду від 29 січня.

Водночас ГО «Мархалівка. Підтримка» зауважує, що 29 серпня 2025 року відбулось офіційне відкриття Національного військового меморіального кладовища, й там вже здійснили поховання захисників.

«Хто з чиновників відповість за злочин перед героями, похованими у воді та українським суспільством, яке зазнало переслідувань, висловлюючи незгоду через мирний протест за знищені дерева, зруйновану екосистему і гроші платників податків, які вгатили в незаконне будівництво?», – наголошує ГО «Мархалівка. Підтримка».

Громадська організація заявила, що продовжить «боротьбу» й домагатиметься повного звільнення Мархалівського лісу та «достойного перепоховання героїв».

Нагадаємо, 8 грудня 2023 року Верховна Рада проголосувала у другому читання та в цілому за будівництво та експлуатацію Національного військового меморіального кладовища.

2 травня 2023 року Верховна Рада окремим законом №9240 визначала місце для Національного військового меморіального кладовища біля селища Биківня. Ще раніше депутати обговорювали облаштування кладовища на Лисій Горі у Києві. 23 лютого 2024 року Кабінет міністрів виділив пів мільярда гривень на будівництва військового кладовища, а також підтримав перенесення будівництва на ділянку біля сіл Гатне та Мархалівка на Київщині.

29 серпня 2025 року відкрили першу частину меморіалу та здійснили перші поховання. Участь у події взяли президент Володимир Зеленський, спікер парламенту Руслан Стефанчук, тодішній міністр оборони Денис Шмигаль та міністерка у справах ветеранів Наталія Калмикова. Тоді заявлялось, що кладовище має 6 тис. місць для поховань.

У січні 2026 року стало відомо, що ведучий ютуб-каналу «Ісландія», політтехнолог Володимир Петров, який працював на членів «Партії регіонів» та російських політиків, обіймає посаду спеціаліста з комунікацій ДУ «Національне військове меморіальне кладовище». Також повідомлялось, що Петров має бронювання від мобілізації. 16 січня міністерка у справах ветеранів Наталія Калмикова повідомила про початок службового розслідування щодо керівництва НВМК, зокрема стосовно можливого неправомірного бронювання.

20 січня держустанова «Національне військове меморіальне кладовище» повідомила про звільнення Володимира Петрова.