Восени 2023 року Сергій Шайхет (на фото справа) отримав звання генерала поліції

У Національній поліції України призначили службове розслідування щодо начальника Департаменту міграційної поліції Сергія Шайхета. Відповідне рішення ухвалили 11 жовтня після виходу розслідування журналістів Bihus.Info, в якому зафільмовано, як правоохоронець використовує службове авто та оперативні номери для поїздок у спортзал в робочий час. У Нацполіції зауважили, що за результатами їхнього розслідування будуть ухвалені відповідні рішення.

У сюжеті Bihus.Info йдеться, що 37-річний Сергій Шайхет восени 2023 року отримав звання генерала поліції та очолив Департамент міграційної поліції Нацполіції України. До того він був начальником Миколаївського Головного управління Нацполіції.

Журналісти зафільмували, як Сергій Шайхет використовує службове авто з оперативними номерами, які за законом правоохоронці мають використовувати під час оперативної роботи, у власних цілях. За даними ЗМІ, це службове авто Департаменту міграційної поліції передали західні партнери навесні 2024 року. Так, зокрема, на цьому автомобілі керівник МІПОЛ кілька разів на тиждень посеред робочого дня близько трьох годин проводить у спортивному комплексі. Окрім цього, на вже згаданому авто Сергій Шайхет регулярно буває в одному із найдорожчих київських ЖК.

«Жодної нерухомості у цьому комплексі керівник Департаменту не має. Натомість там володіє квартирою та паркомісцем його батько – Олег Шайхет. Площа апартаментів – під 200 м2. Квартиру Шайхет-старший придбав ще у 2020 році. Зараз подібні квартири у цьому ЖК коштують від одного мільйона доларів», – ідеться в матеріалі.

За інформацією розслідувачів, батько генерала Олег Шайхет впродовж останніх 10 років займається охоронною діяльністю та є одним із власників охоронної компанії «Секьюрайті». Іншим її співвласником є найбільша державна нафтовидобувна компанія «Укрнафта». До її націоналізації у листопаді 2022 року компанію контролювали олігарх Ігор Коломойський і група «Приват».

Журналісти зазначають, що в «Секьюрайті» працював нинішній охоронець президента Володимира Зеленського Максим Донець. Також ЗМІ вказує на дружні стосунки Сергія Шайхета та заступника керівника Офісу президента, який курує правоохоронний блок, Олега Татарова. На одному з відео із соцмереж, яке показало Bihus.Info, видно, як генерал Нацполіції спостерігає за боксерським поєдинком заступника голови Офісу президента. Редакція Bihus.Info намагалась зв’язатись зі Сергієм Шайхетом, утім керівник МІПОЛу відмовився давати будь-які коментарі журналістам.