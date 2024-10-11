Ігоря Тимочка у вересні затримали на хабарі та звільнили з роботи

Правоохоронці підозрюють уже колишнього головного тюремника Львівщини та західного регіону Ігоря Тимочка у розтраті бюджетних грошей. За їх даними, Ігор Тимочко оформив службове відрядження у Канаду для участі у семінарі, отримавши там статус біженця. У вересні 2024 року Ігоря Тимочка затримали на хабарі та звільнили з роботи.

Як вказано у матеріалах справи, які оприлюднені у судовому реєстрі, Личаківський райсуд Львова надав слідчому ДБР та уповноваженому працівнику правоохоронного органу Канади доступ до низки документів, пов’язаних із перебуванням Ігоря Тимочка у Канаді. Зокрема, як саме він добирався до Канади, дані про оплату перельоту, участь у семінарі і тренінгу на тему «Права затриманих осіб та підтримка етнокультурних правопорушників», коли саме він подав документи для оформлення статусу біженця і тд. Першими на судову ухвалу звернули увагу журналісти Lviv.media.

За даними правоохоронців, 52-річний Ігор Тимочко, оформивши службове відрядження для участі у семінарі та тренінгу у місті Оттава, отримав при цьому статус біженця у Канаді, дозвіл на проживання, працевлаштування і соціальну (грошову) допомогу. Начальник Західного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань відвідав Канаду протягом 27 березня – 5 квітня 2024 року, його переліт та проживання оплатили бюджетним коштом.

Орган досудового розслідування вважає, що Ігор Тимочко вчинив розтрату бюджетних коштів, покриваючи витрати на переліт та проживання у Канаді, здійснивши поїздку у особистих, а не службових цілях, для оформлення в Канаді статусу біженця.

У слідства немає детальної інформації про перебування Тимочка в Канаді, тому працівники ДБР хочуть скерувати запит про надання міжнародної правової допомоги, а для цього йому потрібен дозвіл українського суду. Слідчий суддя клопотання слідчого задовольнив і надав йому право доступу до інформації від державних органів Канади з долученням копій документів.

Ігоря Тимочка у вересні 2024 року затримали за підозрою у хабарництві. За даними правоохоронців, він брав хабарі з компанії, що працює на території підконтрольної йому установи. Начальника Західного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань затримали на хабарі у понад 2000 євро. Відомо, що після цього Тимочка звільнили з роботи. Ігор Тимочко сплатив 2 млн грн застави та вийшов з СІЗО. Досудове розслідування триває.

52-річний Ігор Тимочко очолював управління з листопада 2022 року, замінивши на посаді засудженого за хабарництво попереднього начальника Михайла Дзюдзя. До призначення на посаду, Тимочко був заступником начальника з питань стратегічного розвитку Західного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань. Раніше працював заступником начальника Харківського обласного управління лісового та мисливського господарства. На місцевих виборах 2020 року балотувався до Івано-Франківської облради від партії «Слуга народу», однак не пройшов.

Згідно з декларацією Ігоря Тимочка за 2023 рік, на посаді головного тюремника Львівщини він отримав 807 тис. грн річного доходу, його дружина Леся Тимочко вказала 133 тис. грн зарплати у відділі освіти, молоді та спорту Вигодської селищної ради на Прикарпатті. Задекларовані заощадження подружжя становлять: 25 тис. доларів, 7 тис. євро та 134 тис. грн.

Леся Тимочка є засновницею ПП «Піраміда ТЛМ», яке займається лісозаготівлями на Прикарпатті. Вона декларувала авто BMW X5 (2006 року випуску), єдиний транспортний засіб Ігоря Тимочка – мотоцикл КМЗ Днепр-11 (1989 року випуску). У Ігоря Тимочка є також житловий будинок на Прикарпатті (280 м2) та задекларована мисливська зброя.