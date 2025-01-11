У переправлянні чоловіків призовного віку викрили керівників лікарень різного рівня, посадовців ТЦК, МСЕК і ВЛК, а також цивільних

Слідчі оголосили 60 підозр за незаконне переправлення військовозобов’язаних чоловіків через державний кордон у 22 регіонах країни. Про це повідомила Нацполіція у суботу, 11 січня.

Серед оборудок, які викрили поліцейські:

переправлення чоловіків поза межами пунктів пропуску,

підробка документів про стан здоровʼя,

фіктивні внесення в інформаційну систему «Шлях».

У переправлянні чоловіків призовного віку викрили керівників лікарень різного рівня, посадовців ТЦК, МСЕК і ВЛК, а також цивільних. Вони пропонували військовозобов’язаним різні схеми перетину кордону. Серед них були довідки ВЛК про непридатність до військової служби з виключенням із військового обліку чи фільшиві документи, що надають право виїзду за кордон.

«Серед найпопулярніших пропозицій – перейти кордон поза межами пунктів пропуску – лісом, човном або в гідрокостюмі річкою, у багажнику вантажівки або жіночому одязі», – розповідають правоохоронці.

Клієнтів вони підшукували через знайомих та закриті Telegram-канали. Такі послуги коштували від 5 до 22 тис. доларів. Отримані гроші фігуранти легалізували через купівлю авто й нерухомості, у деяких випадках також виводили в офшори.

Під час обшуків поліцейські вилучили:

списки переправлених осіб за 2024 рік,

фальшиві документи й печатки різних державних органів,

зброю,

чорну бухгалтерію,

готівку у різній валюті.

Слідчі оголосили 60 підозр за незаконне переправлення осіб через державний кордон України. За скоєне їм загрожує до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна й позбавленням права обіймати певні посади.

«Перший етап спецоперації завершено, досудове розслідування триває. Поліцейські встановлюють інших причетних до організації схем незаконного перетину державного кордону України під час війни», – додають у повідомленні.

Нагадаємо, у Львові на хабарі затримали голову резервного складу військово-лікарської комісії Шевченківського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (РТЦК та СП) 44-річного Мирослава Сукмановського. Керівник ВЛК за 2 тис. доларів обіцяв оформити фейковий діагноз про непридатність до служби 43-річного військовозобов’язаного.