48-річний житель Харкова одружився на 49-річній землячці з інвалідністю

У пункті пропуску «Краківець» прикордонники 7-го прикордонного Карпатського загону викрили псевдоподружжя. Про це у п’ятницю, 10 січня, повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби.

48-річний житель Харкова одружився на 49-річній землячці з інвалідністю ІІІ групи. Новостворене подружжя нібито їхали у Варшаву до доньки чоловіка. Зʼясувалося, що послуги дружини чоловіку обійшлись у 2 тис. доларів. Також чоловік пообіцяв придбати зворотний квиток, дати гроші на дрібні витрати та оплатити готель.

Про виявлення ознак кримінального правопорушення, відповідальність за яке передбачено ст. 332 ККУ «Незаконне переправлення осіб через державний кордон України», оперативні співробітники Львівського загону повідомили Нацполіцію.