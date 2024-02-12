Навідник ракет на Грозу відбирав у місцевих авто під час окупації Куп'янська
Зрадник Дмитро Мамон перейшов на бік росіян та працював окупаційним патрульним
Державне бюро розслідувань повідомило про ще одну підозру навіднику російської ракети на харківське селище Гроза, внаслідок чого у місцевому кафе загинуло 55 людей, Дмитру Мамону. Чоловік, який з братом Володимиром допомагав росіянам обстрілювати Харківщину, також працював окупаційним патрульним, повідомили у прес-службі ДБР у понеділок, 12 лютого.
За даними слідства, Дмитро Мамон після початку повномасштабного вторгнення Росії до України перейшов на бік окупантів та почав виконувати їхні вказівки. Зокрема, під час окупації Харківщини чоловік почав працювати у ворожій патрульній службі в Куп’янську.
«Разом з військовими Росії він чергував на блокпостах, виписував штрафи місцевим мешканцям, та навіть вилучав у них автомобілі. Причому вилучений транспорт зрадник передавав російським силовикам. За свою роботу отримував по 45 тисяч російських рублів щомісяця», – повідомили у прес-службі ДБР.
Після звільнення Куп’янська Дмитро Мамон разом з братом втік на підконтрольні Росії території. Йому та його старшому брату, Володимиру Мамону, повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 ККУ (державна зрада). Братам загрожує довічне позбавлення волі.
Нагадаємо, 30-річного Володимира та 23-річного Дмитра Мамонів викрили слідчі СБУ на коригування російського удару по кафе у селищі Гроза, розташованого на Харківщині. Через їхню допомогу росіянам 5 жовтня 2023 року у місцевому кафе загинуло 55 людей, які прибули на поминки загиблого військовослужбовця. При цьому брати розуміли, що внаслідок ворожої атаки обов'язково загинуть мирні мешканці – їх знайомі з села Гроза, в тому числі й ті, хто надавав їм інформацію.