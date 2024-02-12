Дмитра Мамона підозрюють у державній зраді

Державне бюро розслідувань повідомило про ще одну підозру навіднику російської ракети на харківське селище Гроза, внаслідок чого у місцевому кафе загинуло 55 людей, Дмитру Мамону. Чоловік, який з братом Володимиром допомагав росіянам обстрілювати Харківщину, також працював окупаційним патрульним, повідомили у прес-службі ДБР у понеділок, 12 лютого.

За даними слідства, Дмитро Мамон після початку повномасштабного вторгнення Росії до України перейшов на бік окупантів та почав виконувати їхні вказівки. Зокрема, під час окупації Харківщини чоловік почав працювати у ворожій патрульній службі в Куп’янську.

«Разом з військовими Росії він чергував на блокпостах, виписував штрафи місцевим мешканцям, та навіть вилучав у них автомобілі. Причому вилучений транспорт зрадник передавав російським силовикам. За свою роботу отримував по 45 тисяч російських рублів щомісяця», – повідомили у прес-службі ДБР.

Після звільнення Куп’янська Дмитро Мамон разом з братом втік на підконтрольні Росії території. Йому та його старшому брату, Володимиру Мамону, повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 ККУ (державна зрада). Братам загрожує довічне позбавлення волі.

Нагадаємо, 30-річного Володимира та 23-річного Дмитра Мамонів викрили слідчі СБУ на коригування російського удару по кафе у селищі Гроза, розташованого на Харківщині. Через їхню допомогу росіянам 5 жовтня 2023 року у місцевому кафе загинуло 55 людей, які прибули на поминки загиблого військовослужбовця. При цьому брати розуміли, що внаслідок ворожої атаки обов'язково загинуть мирні мешканці – їх знайомі з села Гроза, в тому числі й ті, хто надавав їм інформацію.