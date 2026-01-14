Така поведінка не є ознакою проблем зі здоров’ям, а скоріше проявом природних інстинктів

Коти можуть інколи залишати свої іграшки в мисці з водою чи їжею, і це може здатися дивним для господарів. Але така поведінка не є ознакою проблем зі здоров’ям, а скоріше проявом природних інстинктів. Catster розповідає, чому ж котам так подобається класти іграшки в миску з їжею.

Їхня тарілка – їхнє безпечне місце.

Коти люблять свої миски для їжі. Це одна з небагатьох речей, що належать виключно їм, і саме звідти вони отримують свою їжу. Через це ваш кіт може асоціювати свою миску з безпечним місцем, яке належить йому.

До того ж коти не сприймають свої іграшки як іграшки. Вони сприймають їх як здобич, на яку вони накидаються, женуться за нею та кусають. У дикій природі коти забирають свою здобич до місць гніздування, щоб захистити її. Тому так само кіт може брати свої іграшки до миски з їжею, щоб захистити від інших домашніх тварин, які можуть захотіти їх вкрасти.

Ваш кіт колекціонує іграшки.

Деякі коти крадуть та накопичують предмети, а деякі прагнуть збирати предмети та складати їх в одному місці. Це можуть бути як ювелірні вироби, так й іграшки.

Він грається зі своєю іграшкою.

Можливо ваш кіт впустив свою іграшку в миску з їжею та водою та створив з неї гру. Адже якщо кіт впустить іграшку в миску, йому доведеться знову її виловлювати, а рух корму чи води може бути для нього цікавими.

Він думає, що вам потрібен урок полювання.

Коти – природжені мисливці, і хоча їх одомашнили, у них досі є ці природні інстинкти. Матері-кішки ловили здобич та приносили її своїм кошенятам, щоб ті могли практикуватися в лові здобичі в безпечному середовищі. І тому ваш кіт може намагатися зробити з вами те саме, кидаючи свої іграшки в миску з їжею або водою. Він сприймає свої іграшки як здобич і може думати, що його безпечне середовище – це гарне місце для вас, щоб спробувати пополювати.

Він виявляє до вас прихильність.

Можливо, ви чули, що якщо кіт приносить вам мертву тварину, це знак прихильності або ж подарунок. Це стосується й іграшок. Ваш кіт знає, що саме ви щодня доповнюєте його миску з їжею, і він може принести іграшку до цієї миски, знаючи, що ви її знайдете, щоб показати вам, що він вас любить та довіряє.