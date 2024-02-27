Суд арештував будівлі Synevo на просп. Академіка Палладіна 46/2 у Києві

Мережа медичних лабораторій «Сінево» попередила про призупинення роботи по всій Україні через арешт головного офісу та центральної лабораторії в Києві. Пізніше в ДБР підтвердили, що розслідують незаконну приватизацію держмайна, однак зауважили, що арешт будівлі не перешкоджає діяльності лабораторії.

Арешт на майно лабораторії наклав Личаківський районний суд Львова ще в травні 2022 року. В листопаді мережа намагалась скасувати його, але суд у клопотанні відмовив. Ідеться про будівлю головного офісу і центральної лабораторії компанії, розташовані на просп. Академіка Палладіна 46/2 у Києві. Як вказано в матеріалах справи, колишні посадовці Міністерства енергетики та Фонду Держмайна незаконно вивели будівлі, в яких тепер розташований головний офіс «Сінево», з державної власності. Зокрема майно приватизували компанії «Авіа Оіл» та «Пас І Ко», а потім перепродали «Лінкмікс холдінг лімітед» під лабораторію.

У лютому 2022 року ДБР відкрило провадження за ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 ККУ – незаконне виведення майна з державної власності. При цьому, «Лінкмікс холдінг лімітед» в кримінальному провадженні не фігурує, адже на момент придбання будівель у 2016 році вони вже були приватизовані.

27 лютого, майже через два роки після арешту майна, мережа «Сінево» опублікувала прес-реліз, що є в розпорядженні ZAXID.NET, у якому повідомила, що через обмеження невдовзі може припинити роботу в Україні.

«Кримінальне провадження, в рамках якого ДБР було накладено арешт на будівлю, ведеться за фактом начебто незаконного виведення з державної власності нерухомого майна у період з 2016 по 2021 року. Водночас зазначене вище кримінальне провадження ДБР не має жодного відношення, ані до міжнародної групи Medicover, ані до будівлі, яка належить групі, та на яку накладено арешт. Адже міжнародна група Medicover, в особі свого учасника – кіпрської компанії “Лінкмікс Холдінгс Лімітед”, придбала будівлю ще в 2010 році у фізичних осіб», – ідеться в повідомленні.

Крім цього, з 2013 по 2016 роки міжнародна група Medicover, до якої входить «Сінево», провела реконструкцію будівлі, під час якої площу розширили більш ніж утричі. До того ж, стверджують у компанії, арешт на будівлю наклали без офіційного повідомлення компанії «Сінево Україна» і власника будівлі – кіпрської компанії «Лінкмікс Холдінгс Лімітед», тому лабораторія дізналась про арешт лише з запису в державному реєстрі.

Компанія закликала ДБР зняти арешт, адже власники будівлі не можуть укладати угоди оренди з підприємцями і повноцінно виконувати роботу.

«У разі негайного не вирішення питання, лабораторія Сінево буде змушена припинити свою діяльність в будівлі, що призведе до повної зупинки роботи Сінево Україна», – наголосили в «Сінево», зазначивши, що загалом щомісяця лабораторія обслуговує до 300 тисяч пацієнтів та за рік сплачує понад 310 млн грн податків та зборів.

Пізніше на цю заяву відреагували в ДБР. Там підтвердили, що розслідують незаконну приватизацію держмайна, однак зауважили, що арешт будівлі не перешкоджає діяльності лабораторії.

«Підкреслимо, що жодних слідчих дій відносно вказаного медичного підприємства, які б перешкоджали здійсненню його діяльності не проводилось і після накладення арешту на держмайно у 2022 році жодних перешкод у наданні медичних послуг не виникало та не виникає й сьогодні», – йдеться в повідомленні.

Додамо, що мережа медичних лабораторій Synevo Ukraine – найбільша мережа в Україні, яка налічує 340 відділень, 8 лабораторій. В Україні мережа почала працювати у 2007 році. «Сінево» є частиною міжнародної компанії Medicover.