У реєстрі майнових прав станом на 7 лютого відсутня інформація про арешт майна Світлани Гринкевич

Попри заяви Держбюро розслідувань про арешт майна дружини львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича Світлани, у реєстрі майнових прав станом на 7 лютого ці обтяження відсутні. Водночас ДБР відмовилось коментувати арешт майна мами Світлани Гринкевич – Ірини Федак та колишньої нареченої сина Ігоря Гринкевича Соні Морозюк. Про це 8 лютого повідомило Hromadske.

Зазначається, що у відповідь на запит журналістів ДБР знову повідомило, що Печерський районний суд Києва арештував майно Світлани Гринкевич. Ідеться про дві квартири, чотири земельні ділянки, житловий будинок і гаражний бокс.

Водночас у реєстрі майнових прав станом на 7 лютого цих арештів так і не з’явилося. Немає такої інформації щодо майна всіх інших членів родини, наприклад, Ірини Федак та Соні Морозюк. Юрист Ярослав Бутирін, до якого журналісти звернулись за поясненнями, повідомив, що ймовірно ухвала суду існує, втім вона непублічна, а слідчий, імовірно, не отримав ухвалу на руки і не відніс реєстратору.

«Може навіть відніс, але її ще не внесли в Державний реєстр нерухомого майна. Ну і залишається мінімальний шанс, що вони прямо збрехали», – пояснив юрист.

У відповідь на питання про арешт галереї та двох квартир у Києві, які належать Соні Морозюк, та двох квартир мами Світлани Гринкевич, Ірини Федак, у ДБР послалися на «таємницю слідства». При цьому, як раніше виявив ZAXID.NET, ще 16 січня Софія Морозюк передала свою нерухомість в іпотеку Ліліані Семенюті – своїй мамі. Крім цього, на ділянках, що налжать Світлані Гринкевич і Ірині Федак, родина Ігоря Гринкевича незаконно збудувала у Львові розкішний будинок, якого немаєх в реєстрі нерухомості.

Додамо, що після того, як ще 11 січня ДБР повідомило, що суд арештував майно сім’ї скандального львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича, його родичі почали позбуватися активів та перереєстровувати їх на наближених до сім’ї людей.

Нагадаємо, сам Ігор Гринкевич перебуває у СІЗО через підозру в хабарництві працівнику ДБР. Наприкінці листопада він дізнався про досудове розслідування, в якому фігурують його компанії, що стосувалося закупівель МОУ. Аби закрити провадження, він запропонував посадовцю ДБР 500 тис. доларів хабара, однак правоохоронець написав рапорт про злочин. Ігоря Гринкевича затримали під час вручення хабара 29 грудня. 30 грудня Печерський райсуд Києва взяв Ігоря Гринкевича під варту з можливістю сплати 429,4 млн грн застави.

Пізніше слідчі повідомили йому про ще одну підозру в шахрайстві на закупівлях для ЗСУ. Разом із ним у цьому провадженні фігурує й син Роман Гринкевич, який також на час слідства перебуває в СІЗО.