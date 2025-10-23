Двірники отримають доплати у зимові місяці

У Львові 250 двірникам за листопад-грудень 2025 року виплатять додатково по 5 тис. грн. Відповідне рішення на засіданні у четвер, 23 жовтня, ухвалили депутати ЛМР, щоб відзначити найкращих двірників в зимовий період.

Як повідомив перший заступник мера Львова Андрій Москаленко, доплати по 5 тис. грн у листопаді-грудні отримають 250 найкращих двірників. Зараз зарплата двірника складає 7100 грн на руки.

«Після кожної російської атаки наші комунальники допомагають розбирати завали, прибирати територію, утеплюють вікна, перекривають дахи. І працюють доти, поки не зроблять свою роботу. До того ж взимку роботи для комунальників додається. Тож така доплата – це вдячність за роботу прибиральників», – зазначив Андрій Москаленко.

За словами заступника мера, у Львові на сьогодні бракує 40% двірників. Тому міська рада шукає способи мотивації та фінансового заохочення, щоб залучити нових працівників.