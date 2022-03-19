База даних постійно поповнюється зокрема завдяки допомозі небайдужих громадян

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) сформувало для Служби безпеки України базу даних із 245 осіб, які можуть бути зрадниками України. Як йдеться у повідомленні на сайті НАЗК, перелік імовірних колаборантів та зрадників буде розширюватись.

«Ми вже розповідали вам, що на час війни Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) переналаштувало свою роботу для того, щоб працювати на єдину мету – знищення рашистів на нашій землі. Зараз НАЗК допомагає СБУ виявляти колаборантів. За час співпраці силами наших працівників сформовано базу даних з 245 осіб, які можуть допомагати Росії», – йдеться у повідомленні.

До переліку потрапили:

посадовці усіх рівнів, які явно чи приховано сприяють ворогу, а також поділяють його ідеологію;

особи, які співпрацюють з ворогом, розповсюджують ворожу пропаганду, підривають обороноздатність та державний суверенітет України.

База даних постійно поповнюється зокрема завдяки допомозі небайдужих громадян.

У НАЗК також пропонують користувачам доєднатися до пошуку зрадників України. Для цього потрібно надіслати на захищений канал комунікації НАЗК інформацію про колаборанта.

«Тож, якщо ви знаєте про посадовців, які підтримують ідеї «руського міра» – «остаточного розв'язання українського питання», пропагують капітуляцію українського народу, пропонують вам доєднатися до співпраці з ворогом або будь-яким іншим чином шкодять українській армії та народу, повідомте про це на пошту stopzrada@nazk.gov.ua», – повідомили в НАЗК.

У відомстві розповіли, що за короткий час, поки працює ця пошта, від небайдужих громадян з усієї країни вже надійшло більш як 60 повідомлень про можливих колаборантів.