Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) виявило порушення в декларації дільничної офіцерки поліції Львівського районного управління поліції №2 Тетяни Ясниської. Поліцейська не вказала у декларації за 2022 рік садовий будинок, квартиру, ділянку та автомобіль.

Як вказано у відповідному акті НАЗК, складеного за результатами моніторингу, Тетяна Ясниська у декларації за 2022 рік не вказала садовий будинок вартістю понад 150 тис. грн, частина якого їй належить на праві спільної власності. У своїх поясненнях вона стверджувала, що намагалась внести в декларацію достовірну інформацію, однак не змогла цього зробити.

Крім цього, Тетяна Ясниська не вказала в декларації земельну ділянку, що також належить їй на праві спільної власності вартістю 8,5 тис. грн, а також квартиру, четверта частина якої їй належить. Вартість частки за даними реєстру нерухомості становить 970 тис. грн. Також у декларації не вказана інформація про автомобіль Seat Ibiza 1990 року випуску і вартістю 16 тис. грн. Таким чином загалом вона не задекларувала майна на 1,14 млн грн. Її пояснення НАЗК не врахувало й виявило в її діях ознаки адміністративного правопорушення за ч. 4 ст. 172-б ККУ.

Додамо, що Тетяна Ясниська є ад'юнткою у Львівському державному університеті внутрішніх справ. У декларації за 2022 рік як поліцейська вона вказала квартиру у Львові, яка перебуває у її власності з 1989 року, а також автомобіль Volkswagen Tiguan 2012 року випуску. Також вона задекларувала 56 тис. грн зарплати в поліції та 36 тис. грн в університеті.

Натомість у декларації за той же період по іншій роботі вона вказала дві квартири 2020 і 2022 року придбання, земельну ділянку в Суховолі, яку також набула в 2022 році, та дачний будинок, а також обидва автомобілі і ту ж зарплату, що й в іншій декларації.