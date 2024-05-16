У 2024 році навчання в луцьких школярів завершиться 30 травня

Цьогоріч навчальний рік у всіх школах Луцька завершиться 30 травня, а свято останнього дзвоника відбудеться 31 травня. Про це ZAXID.NET розповіла заступниця департаменту освіти Луцької міської ради Тетяна Силка.

«Як і зазвичай, навчальні заняття будуть тривати до 30 травня, а останній дзвоник відбудеться 31 травня. Однак, формат урочистостей будуть затверджувати в адміністраціях навчальних закладів окремо», – зазначила Тетяна Силка.

Згідно з рішенням Міністерства освіти і науки України, школи мають право самостійно встановлювати дати канікул залежно від обставин в регіоні, втім літні канікули у луцьких школярів триватимуть за звичним графіком – з 1 червня по 31 серпня.

Додамо, що за інформацією НУШ у 2024 році в більшості українських шкіл навчання завершиться 31 травня. Однак, наприклад, у Запоріжжі діти навчатимуться до кінця червня, а у більшості івано-франківських шкіл – до 7 червня.