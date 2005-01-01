НБУ подав нові позови проти Коломойського в Україні та Швейцарії на суму ₴10 млрд

СуспільствоЮрій Братюк, сьогодні, 14:57460

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НБУ подав нові позови проти Коломойського в Україні та Швейцарії на суму ₴10 млрд
Проти Ігоря Коломойського подали позов до суду на суму понад 10 млрд. грн

Національний банк України подав нові позови в суди Швейцарії та України проти одного з колишніх акціонерів Приватбанку Ігоря Коломойського. 11 червня про це повідомила прес-служба національного банку України.

Позови стосуються виконання Ігорем Коломойським його кредитних зобов’язань, загальна заборгованість яких становить 10 млрд. грн. Перший позов подано за місцем проживання Ігоря Коломойського в Швейцарії – до Cуду першої інстанції в Женеві. Загалом позови спрямовані на погашення заборгованості за п'ятьма кредитними угодами на суму близько 10 млрд грн.

«Ці позови є ще одним важливим кроком на шляху до захисту інтересів українців та забезпечення виконання колишніми акціонерами Приватбанку взятих на себе зобов'язань», - зазначила заступник Голови Національного банку України Катерина Рожкова.

Варто уточнити, що кредити рефінансування були надані Приватбанку від Національного банку України в період між 2008 та 2015 роками під особисті поруки Ігоря Коломойського. Проте Приватбанк виявився неплатоспроможним і 18 грудня Кабінет міністрів ухвалив рішення про його націоналізацію.

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