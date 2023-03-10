Завдяки небайдужій львів'янці 42-річний чоловік віднайшов забуту у центрі Львова сумку. Як повідомили у прес-службі поліції у п'ятницю, 10 березня, чоловік забув про свою сумку у якій окрім 6 тис. доларів був ще й ноутбук та документи.

Випадок трапився у центрі Львова на вул. Саксаганського. До поліції звернулися жінка, яка помітила на вулиці покинуту сумку. Сумка видалася жінці підозрілою, тож вона викликала поліцію. Під час огляду, поліцейські знайшли всередині документи, ноутбук та конверт із 6 тис. доларів готівкою.

«Патрульні встановили контакти власника речей. 42-річний чоловік сказав, що отримав важливий дзвінок і під час розмови пішов, забувши сумку», – розповіли у поліції.

Поліцейські повернули чоловікові забуту сумку із грошима.