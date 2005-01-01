Негода на Одещині спричинила обмеження роботи низки пунктів пропуску

СуспільствоВолодимир Пиріг, сьогодні, 18:44300

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Через негоду в Одеській області, яка призвела до знеструмлення низки населених пунктів внаслідок налипання мокрого снігу, обмежено роботу низки пунктів пропуску на українсько-молдовському кордоні, повідомила Державна прикордонна служба.

Наразі в Одеській області не здійснюється пропуск в пунктах пропуску «Долинське» Ренійського району та «Табаки» у Болградському районі, а пасажиро-транспортний потік перенаправляється у «Рені» та «Виноградівка».

Крім того, тимчасово не проводиться оформлення транспортних засобів в пунктах пропуску «Градениці» та «Серпневе». Рух перенаправлений у сусідні пункти пропуску – «Кучурган» та «Малоярославець».

Нагадаємо також, що через негоду місто Ізмаїл Одеської області залишилося без електроенергії, води і опалення.

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Місто Ізмаїл на Одещині через негоду залишилося без світла, води та опалення ZAXID.NET
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