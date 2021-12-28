Водій мікроавтобуса не впорався з керуванням і перекинувся

На Львівщині нелегальний перевізник потрапив у аварію, в якій постраждала 52-річна жінка. Цю інформацію ZAXID.NET підтвердила речниця поліції Львівщини Світлана Добровольська.

Аварія трапилася у вівторок, 28 грудня, на трасі Львів – Пустомити – Меденичі біля села Велика Горожанка. Водій мікроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter не впорався з керуванням, вилетів на узбіччя та перекинувся на лівий бік. У лікарню з травмами різного ступеня госпіталізували водія та 52-річну пасажирку, мешканку Львова. Їхні діагнози встановлюють лікарі.

Як повідомили в управлінні транспорту та зв’язку Львівської ОДА, мікроавтобус їхав за маршрутом Львів – Пустомити – Дрогобич. При цьому автобус перебував на маршруті нелегально. Автобус належить перевізнику «Експрес-таксі-2020», який не має договору на обслуговування відповідного маршруту з обласним управлінням транспорту.

За фактом ДТП поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) ККУ. Якщо провину водія доведуть, йому загрожує штраф або арешт до шести місяців.

ТзОВ «Експрес-таксі-2020» зареєстроване півтора року тому в Дрогобичі. Власником компанії-перевізника є дрогобицький підприємець Андрій Коцюба.