У 1972 році липу в селі Іванчиці віднесли до ботанічних пам'яток природи

У селі Іванчиці Луцької громади розпочали лікування 350-річної липи. Як розповів «Суспільному» еколог Олег Гелета, за останні роки стан липи погіршився: дерево наполовину уражене омелою. Щоб врятувати липу від шкідників, оглянути його запросили фахівця із обслуговування та догляду за деревами з Києва Володимира Ветроградського.

Роботи розпочали 2 травня. Спеціаліст видалив місця на дереві, які були уражені паразитом. Там, де розріз був більший за три сантиметри, замазав спеціальною лікувальною мастикою. «Усі рани, які на ній є – дуже добре загоюються, її підпалювали, але вона загоюється», – зазначив Володимир Ветроградський.

У прес-службі Луцької міськради додають, що всього роботи будуть проведені в декілька етапів. «Комплексне впорядкування дерев передбачає ще такі види робіт, як лікування порожнин, санітарну та проріджувальну стрижку ярусів гілок, операційне видалення зламаних скелетних гілок, впорядкування ненадійних гілок, видалення злоякісних пеньків, узгодження крон дерев між собою, обробка ран високоякісними мастиками», – йдеться у повідомленні.

Вартість робіт становить орієнтовно 90 тис. грн. Поряд у селі Іванчиці є ще три липи віком 250 років, їх теж очистять. А загалом у Луцькій громаді налічують 15 вікових дерев.

Додамо, що Іваничівська липа в 1972 році отримала статус ботанічної пам'ятки природи.