Невідомий благодійник на псевдо «Коля з Коломиї» пожертвував $40 тис. на тепловізори для армії

СуспільствоКатерина Чурилова, 16 червня18072

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Невідомий благодійник на псевдо «Коля з Коломиї» пожертвував $40 тис. на тепловізори для армії
фото «Повернись живим»
Наприкінці травня у військових у зоні боїв згоріли вісім тепловізорів

Невідомий благодійник, який підписався «Коля з Коломиї» пожертвував на потреби українського війська 40 тис. доларів (понад 1 млн 48 тис. грн). Про це йдеться у повідомленні волонтерської спільноти «Повернись живим».

«20 із них він віддав на волонтерські потреби Сергія Притули, а 20 – на фонд «Повернись живим». До цього кроку його спонукала новина про вісім тепловізорів, що згоріли – і цієї суми вистачить рівно на таку саму кількість нових «теплаків», – повідомили в спільноті.

Жертводавець наразі залишився анонімним, фото «Повернись живим»

На цих тепловізорах з’явиться нетипове гравірування: «Від Колі з Коломиї».

«Це єдине, чим ми можемо віддячити невідомому благодійнику. А хлопці й дівчата, що вестимуть спостереження по своїх секторах крізь цю коштовну оптику, вернуться живими», – йдеться у повідомленні «Повернись живим».

Раніше волонтери повідомляли, що наприкінці травня у вояків у зоні бойових дій одночасно згоріли вісім тепловізорів, тому вони оголосили збір коштів на придбання нових приладів.

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