Попри їхні часом чіткі сигнали, собак часто важко зрозуміти, а коли вони почуваються пригнічено, їхні емоції не завжди зрозумілі

Усі власники собак знають, що улюбленці мають свій власний спосіб спілкування з нами. Коли вони усвідомлюють, що зробили щось не так, то намагаються попросити вибачення по-своєму. Express розповідає, як собака може показувати вам, що йому шкода за витівку.

Покірні рухи

За словами експертів з домашніх тварин з I Heart Dogs, першим способом, яким собаки виявляють своє каяття, є покірні пози. Прості рухи, такі як опускання тіла або голови, уникнення прямого зорового контакту або оголення живота, можуть бути проявом їхнього каяття. Вважається, що це походить від стадного інстинкту, коли покірна поведінка допомагає зняти напругу.

Лизання та потирання носом

Хоча це може здаватися звичайним жестом, лизання та потирання носом хазяїна є класичним знаком того, що ваш собака просить вибачення за щось.

Принесення іграшок та подарунків

Деякі собаки можуть приносити свої іграшки на знак примирення, коли хочуть загладити свою провину. Це може бути спробою виправити ситуацію і забути те, що вони зробили.

Махання хвостом і відведені назад вуха

Коли вуха собаки відведені назад, це може бути ознакою того, що щось не так і він почувається не зовсім комфортно. У поєднанні з повільнішим маханням хвостом це може бути простим, але тонким знаком того, що він хоче загладити свою провину перед вами.

Уникання

Коли ваш собака починає ставати боязким та уникати вас, це може бути ознакою того, що він усвідомлює, що зробив щось не так. Як і у людей, уникання зорового контакту може бути однією з найочевидніших ознак, але й інші сигнали, такі як відхід у куток або ховання від вас, можуть бути ознакам провини.