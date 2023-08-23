Нідерланди надішлють Україні тисячу пристроїв для дистанційного розмінування. Про це повідомила міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен під час візиту до Києва.

«Є рішення, щоб надати близько тисячі переносних зарядів для дистанційного розмінування, які можуть проробляти проходи в інженерних загородженнях», – зазначила Оллонгрен.

Вона також наголосила, що Нідерланди й надалі працюватимуть над подальшим закриттям всіх потреб України, зокрема в засобах ППО, що є критично важливою складовою для збереження життів українців та інфраструктури держави.

Для яких саме установок розмінування Україна отримає заряди – не уточняється. Відомо, що на озброєнні ЗСУ є системи розмінування M58 MICLIC і Minröjningsorm. Ці системи створено для прокладання проходів через мінні поля. Розмінування відбувається після підриву заряду – ударна хвиля від його вибуху спричиняє спрацювання механічних детонаторів мін.

Заряд розмінування – це заповнена вибуховою речовиною оболонка, всередині якої проходить кабель, що детонує. Заряд на мінне поле противника запускається за допомогою ракети, яка у польоті тягне сам заряд розмінування.