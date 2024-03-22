KNDS відома як виробник танків Leopard

Німеччина і Франція досягли угоди, яка дасть можливість французько-німецькій компанії KNDS, яка виробляє, зокрема, танки, створити філію в Україні. Про це заявив міністр оборони Франції Себастьян Лекорню після переговорів зі своїм німецьким колегою Борисом Пісторіусом, повідомляє агенція Reuters.

«Ми оголошуємо, що французько-німецька компанія почне діяти в Україні, створивши там філію», – сказав Лекорню. За його словами, підрозділ компанії має зайнятися випуском запчастин і навчанням місцевого персоналу.

KMW+Nexter Defense Systems (KNDS) – це утворене у 2016 році спільне підприємство двох європейських виробників бронетехніки: німецької фірми Krauss-Maffei Wegmann і французької Nexter Systems. Штаб-квартира фірми знаходиться в Амстердамі. Krauss-Maffei Wegmann відома як виробник танків Leopard та зенітних установок Gepard. Nexter Systems є виробником САУ Caesar та танків Leclerc.

До слова, раніше стало відомо, що німецький концерн Rheinmetall планує збудувати в Україні щонайменше чотири заводи з виробництва зброї. Заводи Rheinmetall в Україні будуть виробляти снаряди, військову техніку, порох і зенітну зброю. Минулого місяця найбільший німецький виробник військової техніки вже оголосив про угоду з українською компанією щодо виробництва артилерійських снарядів в Україні.