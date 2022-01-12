Україна досі не входить до списку країн, щодо яких скасовано карантинні обмеження на в'їзд до ФРН. Про це йдеться у повідомленні українського посольства у Берліні, опублікованому у середу, 12 січня.

Таким чином відомство спростувало свою попередню заяву про те, що Німеччина зняла усі обмеження для туристів з України

У повідомленні посольства йдеться, що Україна досі не увійшла до «зеленого списку» країн, які можуть безперешкодно в’їжджати до Німеччини. При цьому раніше Україну виключили зі списку країн «підвищеного ризику» поширення коронавірусу.

Згідно з оновленою інформацією від посольства, після отримання додаткових роз’яснень від німецьких державних інституцій стало зрозуміло, що деякі обмеження продовжують діяти.

Як пише «Суспільне», 9 січня на сайті українського посольства було розміщено оголошення, що карантинні обмеження під час в’їзду до Німеччини скасовувалися для українських громадян.

Для повністю вакцинованих громадян України діють загальні правила в’їзду до ФРН.

Невакциновані громадяни України можуть в’їхати до ФРН лише за нагальної потреби, а також за умов надання негативного тесту на Covid-19 (ПЛР або антиген), зробленого не раніше 48 годин до поїздки або довідки про одужання.