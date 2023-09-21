Супутники використовуватимуться ЗСУ під час військових операцій

Німеччина передала Україні 17 терміналів супутникового зв'язку SatCom для підтримки ЗСУ. Про це йдеться в оновленому від середи, 20 вересня, звіті щодо військової допомоги Україні на сайті уряду Німеччини.

«Німеччина підтримує Україну постачанням обладнання та озброєння – зі складів Бундесверу та промисловими поставками, які фінансуються з фондів федеральної допомоги», – йдеться у дописі німецького уряду.

Згідно з оновленими даними, Німеччина передала запчастини для машин, вантажівки, тягачі та супутникові термінали. До списку військової допомоги увійшли:

17 терміналів супутникового зв'язку SatCom;

чотири сідельні тягачі 8x8 HX81;

чотири напівпричепи;

12 вантажівок Zetros;

Запасні частини до броньованих ремонтно-евакуаційних машин Wisent.

Як інформував ZAXID.NET, 19 вересня Німеччина анонсувала надання нового пакету військової допомоги. За даними німецького Міноборони, до пакета допомоги на 400 млн доларів увійдуть 200 бойових броньованих машин MRAP, 50 надводних дронів, десятки тисяч снарядів різних калібрів та 480 ракет АТ2.