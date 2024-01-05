Скільки саме боєприпасів передасть Німеччина, наразі невідомо

Україна отримає від Німеччини черговий пакет військової допомоги. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у зверненні у п’ятницю, 5 січня.

«Працюємо з усіма партнерами і для того, щоб цього місяця Україна отримала достатній обсяг оборонних пакетів. Зараз вже маємо черговий оборонний крок Німеччини для України. Це ракети для ППО, це артилерія – калібр 155, – а також інші необхідні речі», – повідомив Володимир Зеленський.

Скільки саме снарядів Німеччина надала Україні, наразі невідомо. Також Володимир Зеленський не уточнив, коли військова допомога надійде до України.

Водночас Володимир Зеленський зазначив, що очікує оборонних пакетів від інших партнерів України. Зокрема, йдеться про США, які досі не ухвалили бюджет для допомоги Україні у 2024 році.