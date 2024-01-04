Україна отримає систему протиповітряної оборони малого радіуса дії Skynex, яку розробила та виготовляє німецька компанія Rheinmetall

У четвер, 4 січня, німецький уряд повідомив про передачу Україні чергового пакету військової допомоги. Це перший пакет військової допомоги у 2024 році від ФРН.

Зокрема у новий пакет допомоги увійшли:

боєприпаси для Leopard 2A6

10 БМП Marder 1A3

ракети для систем ППО Iris-T SLM

1 ЗРК Skynex із боєприпасами

2 РЛС TRML-4D

9080 снарядів 155-мм артилерійських боєприпасів

2 танки для розмінування Wisent 1

1 мостоукладач Biber із ЗІП

3350 бойових касок

30 систем виявлення дронів

10 наземних оглядових радарів GO12

10 вантажівок Zetros

3 тягачі HX81

1 напівпричіп для HX81

34 транспортні засоби (вантажівки, мікроавтобуси, всюдиходи)

305 гвинтівок MK 556

0,75 мільйона патронів до вогнепальної зброї

1152 Маскувальні сітки зимові

2000 зимових камуфляжних пончо.

Цікаво, що Україна вперше отримає систему протиповітряної оборони малого радіуса дії Skynex [на головному фото], яку розробила та виготовляє німецька компанія Rheinmetall. Наприкінці 2022 року повідомлялось, що неназвана країна замовила у Rheinmetall два артилерійські комплекси Skynex. Handelsblatt з посиланням на джерела в уряді, повідомили, що йдеться про Україну.

Основним озброєнням Skynex є 35-мм автоматична гармата Oerlikon Mk3, яка має ефективну дальність стрільби 4000 метрів та скорострільність 1000 пострілів за хвилину. Гарматний модуль оснащений радаром стеження X-діапазону, який забезпечує функцію автономного пошуку цілі.

У 2022 році Німеччина надала Україні військовї допомоги на 2 млрд євро, у 2023 році ця сума сягнула 5,4 млрд євро. У наступні роки Німеччина планує передати військової допомоги на 10,5 млрд євро.