У новому пакеті військової допомоги Німеччина передала Україні БМП Marder і систему ППО Skynex
До пакету також увійшли гвинтівки, 155 мм снаряди та ракети для Iris-T
У четвер, 4 січня, німецький уряд повідомив про передачу Україні чергового пакету військової допомоги. Це перший пакет військової допомоги у 2024 році від ФРН.
Зокрема у новий пакет допомоги увійшли:
- боєприпаси для Leopard 2A6
- 10 БМП Marder 1A3
- ракети для систем ППО Iris-T SLM
- 1 ЗРК Skynex із боєприпасами
- 2 РЛС TRML-4D
- 9080 снарядів 155-мм артилерійських боєприпасів
- 2 танки для розмінування Wisent 1
- 1 мостоукладач Biber із ЗІП
- 3350 бойових касок
- 30 систем виявлення дронів
- 10 наземних оглядових радарів GO12
- 10 вантажівок Zetros
- 3 тягачі HX81
- 1 напівпричіп для HX81
- 34 транспортні засоби (вантажівки, мікроавтобуси, всюдиходи)
- 305 гвинтівок MK 556
- 0,75 мільйона патронів до вогнепальної зброї
- 1152 Маскувальні сітки зимові
- 2000 зимових камуфляжних пончо.
Цікаво, що Україна вперше отримає систему протиповітряної оборони малого радіуса дії Skynex [на головному фото], яку розробила та виготовляє німецька компанія Rheinmetall. Наприкінці 2022 року повідомлялось, що неназвана країна замовила у Rheinmetall два артилерійські комплекси Skynex. Handelsblatt з посиланням на джерела в уряді, повідомили, що йдеться про Україну.
Основним озброєнням Skynex є 35-мм автоматична гармата Oerlikon Mk3, яка має ефективну дальність стрільби 4000 метрів та скорострільність 1000 пострілів за хвилину. Гарматний модуль оснащений радаром стеження X-діапазону, який забезпечує функцію автономного пошуку цілі.
У 2022 році Німеччина надала Україні військовї допомоги на 2 млрд євро, у 2023 році ця сума сягнула 5,4 млрд євро. У наступні роки Німеччина планує передати військової допомоги на 10,5 млрд євро.