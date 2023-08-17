Німеччина передала Україні ще дві пускові установки для ППО IRIS-T
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Уряд Німеччини в четвер, 17 серпня повідомив, що надав Україні новий пакет військової допомоги. Серед іншого, він містить посилення для української протиповітряної оборони.
За інформацією на сайті німецького уряду, в новий пакет військової допомоги увійшли:
- дві пускові установки для системи протиповітряної оборони IRIS-T;
- 10 радарів GO12;
- тягачі з причепами;
- вантажівки та димові снаряди.
Раніше Німеччина передала Україні ЗРК Patriot з ракетами, а також 500 ПЗРК Stinger та 2700 ПЗРК «Стрела». Загалом Німеччина зобов’язалася надати Україні 6 систем ППО IRIS-T, а також 22 пускові установки й ракети до них.
Крім того, Німеччина зобов’язалася передати в майбутньому Україні ракети до ЗРК Patriot, ще 6 самохідних зенітних установок GEPARD і 300 тисяч патронів до GEPARD.
Детальний перелік вже наданої військової допомоги й тієї, яку Німеччина планує надати, можна переглянути на сайті німецького уряду.