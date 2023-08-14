Система для боротьби з дронами Cortex Typhon C-UAS

Норвегія поставить Україні систему для боротьби з безпілотниками Cortex Typhon C-UAS, виробником якої є компанія Kongsberg Defence & Aerospace. Про це повідомляє прес-служба уряду Норвегії у понеділок, 14 серпня, інформує «Суспільне».

Вартість контракту на постачання системи оцінюється у 740 млн норвезьких крон (понад 71 млн доларів). Поставка системи боротьби з безпілотниками фінансується через очолюваний Великою Британією Міжнародний фонд для України (IFU), основним донором якого є Норвегія.

«Це значно посилить український потенціал боротьби з безпілотниками та допоможе захистити українське населення та інфраструктуру», – наголосив директор Kongsberg DA Ерік Лі.

Cortex Typhon C-UAS – це нещодавно розроблена система боротьби з дронами, зібрана з компонентів Teledyne Flir, Kongsberg і бронетехніки.

CORTEX Typhon C-UAS базується на перевіреному в польових умовах програмному та апаратному забезпеченні Teledyne Flir та KONGSBERG, що включає систему спостереження та збройну станцію дистанційного керування KONGSBERG (RWS) і інтегроване бойове рішення CORTEX (ICS).

Раніше Збройні сили Норвегії передали Україні автомобілі Dingo, кулемети й боєприпаси для цієї системи.

12 липня міністр оборони Норвегії Бйорн Арілд Грам на полях саміту НАТО у Вільнюсі заявив, що Норвегія передасть Україні дві системи NASAMS і тисячу безпілотників Black Hornet, які використовується для розвідки та ідентифікації цілей.