Міністерка оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт оголосила про нові поставки зброї для ЗСУ

Німеччина оголосила про новий пакет військової допомоги для України: йдеться про постачання танків та систем ППО IRIS-T. Про це повідомляє CNN.

Міністерка оборони Німеччини Крістіна Ламбрехт повідомила, що її країна надасть ЗСУ загалом 100 танків із Греції та Словаччини й систему ППО IRIS-T.

Ламбрехт наголосила, що зараз у Європі тривають складні часи, а тому НАТО потрібно нарощувати озброєння.

Також німецька міністерка додала, що її країна створить нову бронетанкову піхотну бригаду, яку можна буде швидко перекинути до Литви у випадку небезпеки.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Німеччина передасть Україні чотири системи протиповітряної оборони IRIS-T, яких немає навіть на озброєнні Бундесверу.

Крім того, 16 вересня Німеччина та Греція погодили кругові постачання Україні бронетехніки: Греція передасть Україні 40 радянських бойових машин піхоти БМП-1, а замість них отримає від Німеччини більш сучасні БМП Marder.