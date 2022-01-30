Німеччина внесла Україну до списку країн з високим ризиком зараження коронавірусом та посилила в’їзд для українців. Про це повідомила Deutsche Welle із посиланням на Інститут імені Роберта Коха.

Так, з 30 січня українці, які в’їжджають на територію Німеччини, мають пройти 10-денний карантин, вийти з якого можна буде лише через п’ять днів після приїзду за умови негативного тесту. При цьому, це не стосусується українців, які пройшли повний курс вакцинації, та тих, хто вже перехворів на коронавірус.

Крім того, перед в’їздом до Німеччини потрібно зареєструватися на відповідному сайті та внести туди дані про вакцинацію. Водночас діти віком до 12 років повинні перебувати на карантині протягом п’яти днів і завершують його без тесту на коронавірус

Ці вимоги стосуються не лише українців але громадян інших країн, які протягом останніх 10 днів відвідували Україну або інші країни зі списку високого ризику. Окрім України до такого списку увійшли Афганістан, Куба, Пакистан, Гватемала, Бангладеш, Киргизстан, Оман, Палау, Сінгапур та французька заморська територія Нова Каледонія.

Обмеження діятимуть до 3 березня, після чого їх можуть переглянути. Зазначимо, що Україна перебувала в переліку країн зони високого ризику для ФРН з 10 жовтня 2021 року. Зі списку країн підвищеного ризику Україну виключили 9 січня 2022 року. Для повністю вакцинованих українців діяли загальні правила в’їзду, водночас невакциновані громадяни України могли в’їхати до ФРН лише за нагальної потреби, а також із негативним тесту на ковід, або довідки про одужання.