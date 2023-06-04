Китай наймає колишніх пілотів Люфтваффе для підготовки власних льотчиків

Влада Німеччини звернулася до Китаю з проханням припинити вербування колишніх пілотів німецьких повітряних сил (Люфтваффе) для підготовки власних військово-повітряних сил, побоюючись, що вони можуть розкрити секрети НАТО. Про це з посиланням на The Defence Post пише портал «Мілітарний».

На зустрічі з міністром оборони КНР Лі Шанфу у Сінгапурі, очільник Міністерства оборони Німеччини Борис Пісторіус висловив занепокоєння практикою Китаю по вербуванню колишніх пілотів Люфтваффе для підготовки ВПС НВАК.

Побоювання аргументовані тим, що в процесі підготовки китайських пілотів, німецькі інструктори можуть розкрити секрети НАТО.

«Я порушив питання про пілотів ВПС Німеччини, які, очевидно, були завербовані для навчання (китайських) пілотів» – заявив журналістам міністр оборони.

«Я чітко вказав, що очікую негайного припинення цієї практики, і сказав йому, що він, напевно, теж не буде дуже задоволений, якщо я спробую зробити те ж саме» – додав Пісторіус.

Німецький тижневик Der Spiegel і громадський телеканал ZDF повідомили, що за останні декілька років кілька колишніх пілотів Люфтваффе були найняті Китаєм для підготовки власних льотчиків. За даними ЗМІ, їхня заробітна плата, очевидно, виплачувалася через підставні компанії на Сейшельських островах.

Це питання викликає глибоке занепокоєння парламентського комітету, який контролює німецькі спецслужби, повідомили вони.

«Ми стурбовані тим, що військовослужбовці, які раніше працювали на німецьку державу, можуть перебувати на посадах, які можуть призвести до розкриття державної таємниці» – заявив глава парламентського комітету в інтерв’ю ZDF.

Німецькі високопосадовці побоюються, що секрети, які стосуються тактик, що використовуються НАТО, можуть бути розкриті китайцями і використані у військових цілях.

Телеканал ZDF повідомив, що Міністерство оборони Німеччини планує розпочати розслідування. Випадки вербування колишніх військових країн НАТО Китаєм вже спливли на поверхню і були виявлені в США та Британії.