Німецький Бундестаг схвалив закупівлю боєприпасів для України

Бюджетний комітет парламенту Німеччини схвалив закупівлю додаткових боєприпасів для САУ Panzerhaubitze 2000, бойового танка Leopard 2 і бойової машини піхоти Puma. Про це повідомляє «Укрінформ».

У відомстві зазначили, що так буде забезпечено власні потреби Бундесверу, додаткову підтримку України та оновлення запасів боєприпасів, які вже були передані Києву.

Україна активно використовує німецькі Panzerhaubitz 2000 і основний бойовий танк Leopard 2.

«Потреба в 155-мм артилерійських снарядах для гаубиці та 120-мм − для танка також покривається за допомогою Німеччини. З початку війни Україна отримала значні обсяги боєприпасів зі складів Бундесверу для боротьби з російськими загарбницькими військами, але потребує більше», − йдеться у повідомленні.

Зауважимо, що кожен закупівельний проект Бундесверу обсягом понад 25 млн євро має бути схвалений бюджетним комітетом німецького парламенту перед укладанням контракту.