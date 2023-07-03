Танки будуть в Україні протягом кількох тижнів

Німеччина спільно із Данією найближчими тижнями передадуть Україні танки Leopard 1A5. Кількість оцінюється десятками, повідомив в інтерв'ю польському виданню Rzeczpospolita міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус у понеділок, 3 липня.

Міністр оборони заявив, що Німеччина є першою країною в Європі за обсягами військової допомоги, а другою у світі після США. Також Борис Пісторіус зробив анонс нової передачі десятків танків німецького виробництва Leopard 1A5, які, за його словами, прибудуть до України найближчими тижнями.

«Найближчими тижнями в Україну будуть доставлені десятки бойових танків Leopard 1 A5, які нададуть Німеччина та Данія», – заявив Борис Пісторіус.

Нагадаємо, 2 липня німецький концерн Rheinmetall показав оновлену версію БТР Fuchs Evolution, який будуть виробляти в Україні. Завод, на якому виготовлятимуть бронетранспортери, буде спільним підприємством України та німецького концерну, а БТР, які там продукуватимуться, будуть постачатися на озброєння ЗСУ.