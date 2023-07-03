Німеччина та Данія передадуть Україні десятки Leopard 1A5 найближчими тижнями
Міністр оборони Німеччини заявив, що країна буде підтримувати Україну, доки це необхідно
Німеччина спільно із Данією найближчими тижнями передадуть Україні танки Leopard 1A5. Кількість оцінюється десятками, повідомив в інтерв'ю польському виданню Rzeczpospolita міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус у понеділок, 3 липня.
Міністр оборони заявив, що Німеччина є першою країною в Європі за обсягами військової допомоги, а другою у світі після США. Також Борис Пісторіус зробив анонс нової передачі десятків танків німецького виробництва Leopard 1A5, які, за його словами, прибудуть до України найближчими тижнями.
«Найближчими тижнями в Україну будуть доставлені десятки бойових танків Leopard 1 A5, які нададуть Німеччина та Данія», – заявив Борис Пісторіус.
Нагадаємо, 2 липня німецький концерн Rheinmetall показав оновлену версію БТР Fuchs Evolution, який будуть виробляти в Україні. Завод, на якому виготовлятимуть бронетранспортери, буде спільним підприємством України та німецького концерну, а БТР, які там продукуватимуться, будуть постачатися на озброєння ЗСУ.