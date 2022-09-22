У Німеччині вважають, що росіяни, які бояться померти на війні, нібито виступають проти «режиму Путіна»

Влада Німеччини готова надати притулок громадянам держави-терориста Росії, які втікають від мобілізації, а також не проти прийняти дезертирів країни-агресора. Про це заявила міністерка внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фазер, пише Bloomberg.

На думку німецької чиновниці, росіяни, які бояться померти на війні, нібито виступають проти режиму російського президента та воєнного злочинця Владіміра Путіна.

За її словами, практика прийняття рішень Федерального відомства у справах міграції та біженців (BAMF) вже була відповідним чином скоригована. Однак рішення про надання притулку приймається за оцінки кожного конкретного випадку, яка також включає перевірку безпеки.

«Кожен, хто виступає проти режиму Путіна й тому наражається на небезпеку, може подати заяву на надання притулку в Німеччині», – сказала міністерка.

Своєю чергою, міністр юстиції Німеччини Марко Бушман написав у Twitter, що німці дуже раді росіянам.

«Мабуть, багато росіян покидають свою батьківщину: будь-кому, хто ненавидить шлях Путіна і любить ліберальну демократію, дуже раді в Німеччині», – написав він.

Зазначимо, що в деяких інших країнах із такою позицією німецьких депутатів не згодні. Так, Латвія й Естонія вже заявили, що не видаватимуть гуманітарні візи росіянам, які хочуть ухилитися від мобілізації.

А президент Литви Гітанас Науседа закликав росіян «протистояти примусовій участі» у війні проти України.

Нагадаємо, в середу, 21 вересня, президент Росії та воєнний злочинець Владімір Путін підписав указ про часткову мобілізацію в Росії. Пізніше глава російського Міноборони Сєргєй Шойгу заявив, що планується призвати 300 тис. людей.